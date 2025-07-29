İzzet Keribar'ın 'Analogdan Dijitale' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İzzet Keribar'ın Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Türk fotoğrafçılığının önde gelen isimlerinden İzzet Keribar, 'Analogdan Dijitale' adlı retrospektif sergisini 42 Maslak'ta bulunan Artgalerim'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide, Keribar'ın 1952'den bugüne çektiği İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki yer alıyor. Bu fotoğraflar, kentin görsel olarak geçirdiği keskin değişimi gözler önüne sererken, aynı zamanda analog ve dijital makinelerle çekilen eserlerle teknolojik değişimin fotoğraf sanatındaki etkileri de sergileniyor.

İstanbul, Hayatımda Önemli Bir Yer Taşıyor

AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini İstanbul'da yaşamaktan dolayı 'şanslı' hissettiğini belirten İzzet Keribar, İstanbul'un kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı: "İstanbul gibi muhteşem bir yerde doğdum. Bunun yanı sıra ailemden büyük destekler gördüm."

Keribar, fotoğraf sanatına 1952 yılında adım attığını ifade ederek, "16 yaşımda harçlıklarımı biriktirerek bir makine aldım ama beni hep Leica hayali sardı. 1953 yılında mezuniyet hediyesi olarak babam bana bu makineyi aldı. Sergideki fotoğrafların çoğunu o makineyle çektim." dedi.

Fotoğraf, Hayat Tarzım

Keribar, sergilenen fotoğrafları tekrar çekmenin 'imkansız' olduğunu belirterek, "Bugün arasanız bile, bu fotoğraflardaki açıları bulamazsınız. İstanbul, o eski İstanbul değil. 1950'lerden günümüze kadar önemli bir arşive sahibim. Yeni yerler keşfetmek, benim için heyecan verici." diye ekledi.

Fotoğrafa olan tutkusunu dile getiren Keribar, "Fotoğraf, hayatımın zenginleşmesini sağlayan en önemli unsur. Benim için bir hayat tarzı ve sadece maddi amaçla yapmıyorum," açıklamasında bulundu.

Küratör Ercüment Çilingiroğlu'ndan Açıklamalar

Serginin küratörü Ercüment Çilingiroğlu, sergide İzzet Keribar'ın daha az bilinen eserlerine de yer verdiklerini belirtti. Çilingiroğlu, "Buradaki eserlerin büyük bir bölümü İstanbul'a odaklanıyor. Ancak sanatçının dünya genelindeki farklı lokasyonlarda çektiği eserler de sergide mevcut," dedi.

Sergi, 29 Ağustos'a kadar görülebilecek ve ziyaretçileri İstanbul'un geçmişine ve Keribar'ın sanatsal yolculuğuna tanıklık etme fırsatı sunacak.

Türk fotoğrafçılığının yaşayan önemli isimlerinden İzzet Keribar'ın "Analogdan Dijitale" retrospektif sergisi, 42 Maslak'ta yer alan Artgalerim'de ziyaretçileriyle buluştu.

Türk fotoğrafçılığının yaşayan önemli isimlerinden İzzet Keribar'ın "Analogdan Dijitale" retrospektif sergisi, 42 Maslak'ta yer alan Artgalerim'de ziyaretçileriyle buluştu.