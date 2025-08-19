James Webb Teleskobu Uranüs’te 10 km’lik Yeni Uydu Tespit Etti

NASA açıklaması ve gözlem detayları

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu, Şubat ayında Uranüs etrafında gerçekleştirdiği gözlemlerde yeni bir küçük uydu görüntüledi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu; boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine dikkat çekildi.

Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu. Tespit edilen yeni uydu ise henüz bir isme sahip değil.