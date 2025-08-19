DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

James Webb Teleskobu Uranüs’te 10 km’lik Yeni Uydu Tespit Etti

James Webb Teleskobu, Şubat gözlemlerinde Uranüs çevresinde 10 km genişliğinde yeni bir uydu tespit etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:26
James Webb Teleskobu Uranüs’te 10 km’lik Yeni Uydu Tespit Etti

James Webb Teleskobu Uranüs’te 10 km’lik Yeni Uydu Tespit Etti

NASA açıklaması ve gözlem detayları

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu, Şubat ayında Uranüs etrafında gerçekleştirdiği gözlemlerde yeni bir küçük uydu görüntüledi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu; boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine dikkat çekildi.

Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu. Tespit edilen yeni uydu ise henüz bir isme sahip değil.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı