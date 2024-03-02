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Jandarma, Sahte içki taşıyan şüpheliyi Tekirdağ’da yakaladı! 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma, sahte içki taşıyan şüpheliyi yakaladı. Araçta 120 litre sahte içki bulundu. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 13:01
Jandarma, Sahte içki taşıyan şüpheliyi Tekirdağ’da yakaladı! 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu: 120 Litre Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde sahte içki taşıyan şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli A.C.A'nın Otomobili Durduruldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine A.C.A'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, bagajda ve koltuk altlarında gizlenmiş vaziyette 120 litre sahte içki bulundu. Sahte içki taşıdığı tespit edilen şüpheli A.C.A gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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