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Jandarma, sınırı geçen 6 düzensiz göçmeni yakaladı, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderdi

Kırklareli’nde sınırı yasa dışı geçen 6 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:24
Jandarma, sınırı geçen 6 düzensiz göçmeni yakaladı, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderdi

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde yurda kaçak giriş yapan 6 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, sınır bölgelerinde düzensiz göç olaylarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kofçaz ve Dereköy'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde ve Bulgaristan'a geçişin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'na yakın bir noktada yaptıkları kontrollerde 6 düzensiz göçmeni durdurdu. Göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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