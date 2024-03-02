Jandarma, sınırı geçen 6 düzensiz göçmeni yakaladı, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderdi

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde yurda kaçak giriş yapan 6 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, sınır bölgelerinde düzensiz göç olaylarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kofçaz ve Dereköy'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde ve Bulgaristan'a geçişin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'na yakın bir noktada yaptıkları kontrollerde 6 düzensiz göçmeni durdurdu. Göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.