Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Genç asker, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bayraktutar'ın cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Türk bayrağına sarılı bir şekilde askerlerin omuzlarındaKesikbaş Camii'ne getirildi. Burada, ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze törenine, Bayraktutar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Melih Bayraktutar, ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreni, katılımcılar tarafından hüzünle takip edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.