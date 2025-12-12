DOLAR
Jandarmadan Yenimahalle'de Sahte İlaç Operasyonu: 13 buçuk milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

Ankara Jandarması Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 13 buçuk milyon lira değerinde 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ve 7 bin sahte etiket ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:56
Jandarmadan Yenimahalle'de sahte ilaç operasyonu

Halk sağlığını tehdit eden üretim tesisine baskın

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sahte ilaç üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Yenimahalle'de faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı koordine etti. Yapılan araştırma sonucunda, söz konusu iş yerinde bozulmuş ve değiştirilmiş ilaçların satıldığı tespit edildi.

Operasyonda, yaklaşık 13 buçuk milyon lira piyasa değerinde 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ile 7 bin adet sahte etiket ele geçirildi. İşlem, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Olayla ilgili olarak M.T.R. ve A.D. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. Jandarma ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve soruşturmaların süreceğini bildirdi.

