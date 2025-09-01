Jandarmaya SPK’den "Finansal Güvenlik" Sertifikası — 300 Bin Kişiye Erişim

Jandarmaya SPK’den "Finansal Güvenlik" Sertifikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen "Strateji, Risk, Dezenformasyon ve Diplomasi Çerçevesinde Finansal Güvenlik" eğitimi sonrası, jandarma personeline "eğiticinin eğitimi katılım sertifikaları" törenle takdim edildi.

Tören ve Gönül'ün Mesajı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurulun ev sahipliğindeki törende sertifikanın yalnızca bir eğitim belgesi olmadığını; bunun aynı zamanda sorumluluk, vizyon ve kurumsal öncülüğün sembolü olduğunu vurguladı.

Gönül, "Finansal güvenlik, yalnızca bireylerin ya da şirketlerin değil kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından birini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Gönül, eğitim alan personelin sadece ekonomik konuları öğreten eğiticiler olmadıklarını; aynı zamanda kurumlarını, ailelerini ve toplumu finansal risklere karşı koruyan birer savunma hattı haline geldiklerini belirterek, "Bu programlar sayesinde ülkemizin finansal düzlemdeki çıkarlarını koruma noktasında da hatırı sayılır bir yol kat edebileceğiz." dedi.

Dezenformasyon, Finansal Okuryazarlık ve Jandarma'nın Rolü

Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte finansal dezenformasyon ve manipülasyonların hızla arttığına dikkat çeken Gönül, "Böyle bir ortamda, sadece ekonomik araçlarla değil stratejik bilgi, doğru analiz ve kurumlar arası işbirliğiyle hareket etmek zorundayız. Bu nedenle diyoruz ki finansal okuryazarlık, finansal güvenliğin en güçlü kalkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gönül ayrıca, "Köklü geçmişi, disiplini ve halkla iç içe geçmiş görev anlayışıyla Jandarma Genel Komutanlığı, bugün yalnızca kamu düzenini sağlamakla kalmıyor, toplumun her kesimine ulaşabilecek kapasitesiyle finansal farkındalık ve direnci de tabana yayma görevini başarıyla üstleniyor." sözleriyle jandarmanın rolünü öne çıkardı.

Eğitimin Kapsamı ve Katılımcı Sayıları

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca, yurt dışına giden personelin bu alanda eğitilmesinin suç ve suçluyla mücadele kapsamında, sosyal medyadaki finansal haber ve gelişmelerin sağlıklı yorumlanmasına katkı sağladığını belirtti.

Kızılca, imzalanan protokolle yaklaşık 180 bin Jandarma Genel Komutanlığı personelinin sistem üzerinden, 2 bin 500 personelin ise yüz yüze verilen eğitimle sertifikalarını aldığını; personel ve aileleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 bin kişinin sisteme giriş yaptığını aktardı.

Hedef

Gönül, bu eğitim programının ailelere, gençlere ve kırsalda yaşayan vatandaşlara erişilmesini sağlayacağını belirterek, "Bu eğitim sayesinde toplumumuzda daha bilinçli tüketiciler, daha dirençli aileler ve daha sürdürülebilir kurumlar oluşacak ve nihayetinde, hep birlikte daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.