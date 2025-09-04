Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi

Japonya'dan gelen akademisyenler, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve ardından yaşanan tahribatı yerinde görmek üzere Sakarya'daki Deprem Müzesi'ni ziyaret etti.

Heyetin ziyareti ve incelemeler

Japonya'nın "Tohoku" diye bilinen kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremi yaşayan, Tsukuba Üniversitesinde görevli 7 akademisyen, hükümetlerinin desteğiyle 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin etkilediği Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde inceleme yapıyor.

Sakarya ziyaretinde heyet, depremden etkilenen Adapazarı ilçesindeki Deprem Müzesi'ni gezdi. Heyeti, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel karşıladı. Akademisyenler müzede deprem dönemine ait fotoğrafları inceleyip, kente ilişkin geçmiş depremler hakkında bilgiler almak üzere Yüksek İnşaat Mühendisi Hakan Altuğ'tan bilgi aldı.

Heyet, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu kristalleri ve müzedeki deprem simülatörünü deneyimledi. Ziyaret sırasında Japon akademisyenler, Belediye Başkan Yardımcısı Çelikel'e geleneksel tatlılarını ve hazırladıkları raporu sundu; belediye de heyete hediyeler takdim etti.

Kentsel dönüşüm ve Tarihi Uzun Çarşı incelemesi

Akademisyenler daha sonra "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında kent merkezinde başlatılan Ada Hayat inşaatını yerinde gördü ve bilgi aldı. Heyet, Tarihi Uzun Çarşı'da 1860'lı yıllardan kalan binaların bulunduğu bölgeyi gezdi; çarşı esnafı misafirlere ilgiyle yaklaşıp şekerleme ikram etti.

Prof. Dr. Tetsuya Shirai'nin değerlendirmeleri

Heyet Başkanı Prof. Dr. Tetsuya Shirai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremler üzerine incelemelerde bulunduklarını, depremlerin öncesi ve sonrasını araştırıp Japonya'daki örneklerle karşılaştırmalar yaptıklarını ve hazırladıkları raporlarla bilgi paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Shirai, Türkiye'de depremde hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesine ulaştığını öğrendiğinde etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu müzede deneyimlediğim ve beni en çok etkileyen şeyi bugüne kadar bilmiyordum, siz depremlerinizde vefat eden insanları da savaşta vefat eden insanlar gibi şehitlik mertebesine eriştiğini anlattınız. Bu beni çok etkiledi ve şehitlik mertebesine ulaşan bu insanlar için orada bir anıt yapılması, o insanlara duyulan saygı beni çok etkiledi."

Prof. Shirai, kentsel dönüşüm alanında ikinci bir deprem müzesi yapılacağı bilgisinin verilmesinin de kendisini etkilediğini belirterek, yeni müzenin geçmişte yaşanan olayı unutturmamak ve gelecek nesillere Sakarya'nın tarihini aktarmak açısından önemli olacağını vurguladı.

