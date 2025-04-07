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Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin Tarife Uygulamalarını Savundu

Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin tarifelerinin adil olmadığını savunuyor ve görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:11
Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin Tarife Uygulamalarını Savundu

Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin Tarife Uygulamalarını Savundu

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yüzde 24'lük gümrük vergisinin haksız olduğunu savundu. Kyodo News'in aktardığına göre, İşiba, ABD'nin ticaret açığını kapatmanın yolunun tarifeler olduğuna inanan Trump ile bu konuyu görüşmek için hazır olduğunu vurguladı.

İşiba, Japonya'nın adil olmayan bir uygulama içinde olmadığını ifade ederek, Başkan Trump’a tarifelere karşı kapsamlı bir çözüm sunmayı arzuladıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, Japonya'nın küçük işletmelerinin bu tarifelerden etkilenmemesi için gerekli çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

Trump'tan Tarife Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan tarihini "kurtuluş günü" olarak adlandırarak, ülkeler için uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurmuştu. Temel tarife oranının %10 olacağını açıklayan Trump, diğer ülkelerin tarifeleri ve tarife dışı engelleri göz önüne alarak, ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını da belirledi.

Bu çerçevede, ABD'nin Japonya'dan ithalatına uygulanan %24'lük gümrük vergisi de gündeme geldi. Japonya hükümeti, Trump'ın bu tarife hamlesinden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik %25 ek gümrük vergisinden muaf tutulması için başvuruda bulunmuştu.

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