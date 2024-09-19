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Japonya, Çin'in Uçak Gemisi Geçişine Tepki Gösterdi

Japonya, Çin'in Liaoning uçak gemisinin, bitişik bölgesine girmesinden rahatsızlık duyuyor. Hükümetten yapılan açıklamalar dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:29
Japonya, Çin'in Uçak Gemisi Geçişine Tepki Gösterdi

Japonya, Liaoning Uçak Gemisinin Geçişine İtiraz Ediyor

Japonya, Çin'e ait Liaoning uçak gemisi ve accompanying filosunun, Okinava bölgesinin uzantısındaki adaların yakınında "bitişik bölge" olarak tanımlanan sulara giriş yapmasından büyük rahatsızlık duydu.

Hükümet Sözcüsü Kaygılarını Belirtti

Japon ajansı Kyodo'dan alınan bilgilere göre, hükümet sözcüsü Hiroşi Moriya, bu ihlalin "Japonya ve bölgenin güvenlik durumu açısından kabul edilemez olduğunu" ifade etti. Ayrıca, Pekin yönetimine diplomatik yollarla "ciddi kaygılarını" ilettiklerini vurguladı.

Savunma Bakanlığı'nın Açıklamaları

Japonya Savunma Bakanlığı, Liaoning uçak gemisiyle birlikte iki adet "Tip 052D" sınıfı güdümlü füze taşıyan muhribin, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasında geçerken Japonya'nın "bitişik bölgesi" olarak tanımladığı sulardan geçtiğini bildirdi.

Deniz Hukuku ve Bitişik Bölge

Deniz hukukuna göre "bitişik bölge", bir ülkenin kıyılarından 24 deniz mili mesafede yer alır ve bu alanda 12 mil genişliğinde kara sularını da içine alır. Bu bölgeyi kontrol eden ülkenin, kendi kara sularındaki yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alma yetkisi bulunur.

Çin'in Açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Liaoning'in Japonya'nın bitişik bölgesinden geçişinin, Çin yasaları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu. Daha önce ise, Çin donanması Doğu Çin Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na geçerken, Okinava ve Miyako Adası arasındaki Miyako Boğazı'nı kullanıyordu.

Gerilimli Bir Güzergah

Liaoning ve filosunun belirlendiği rota, Tayvan'a ve Japonya'nın "Senkaku" olarak adlandırdığı, Çin'in ise "Diaoyu" dediği Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adacıklara yakınlığı sebebiyle gerilim kaynağı olarak değerlendiriliyor.

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