DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,21 -1,08%
BITCOIN
4.451.898,86 3,33%

Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

Japonya'nın doğusunda, yerel saat 01.29'da Miyagi açıklarında 5,7 büyüklüğünde ve 40 km derinlikte deprem kaydedildi. Can kaybı veya hasar bildirimi yok; tsunami uyarısı yapılmadı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:09
Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

JMA: Deprem yerel saat 01.29'da kaydedildi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, yerel saat 01.29'da merkez üssü Miyagi eyaletinin doğusunda olan bir bölgede 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi ve yetkililer tsunami uyarısı yayımlamadı.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası artçı sarsıntılar için yetkililerden gelecek açıklamalar izleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
ÜSKAP Başladı: Hatay'da 3 Ay Boyunca Aylık 32.500 TL Destekle İstihdam Hamlesi
3
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
5
Belçika'dan Tepki: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptali 'Diplomasiye Darbe'
6
Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip
7
Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı