Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

JMA: Deprem yerel saat 01.29'da kaydedildi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, yerel saat 01.29'da merkez üssü Miyagi eyaletinin doğusunda olan bir bölgede 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi ve yetkililer tsunami uyarısı yayımlamadı.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası artçı sarsıntılar için yetkililerden gelecek açıklamalar izleniyor.