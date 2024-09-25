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Japonya'da Belediye Başkanı Halefini İnternetten Seçiyor

Şijonowate Belediye Başkanı Azuma Şuhei, halefini internetten bulma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:00
Japonya'da Belediye Başkanı Halefini İnternetten Seçiyor

Japonya'da Yenilikçi Bir Arama Yöntemi

Japonya'nın Osaka metropolünde, Şijonowate Belediye Başkanı Azuma Şuhei, halefini internet üzerindeki bir iş bulma sitesinden seçeceğini açıkladı. Bu yenilikçi yaklaşım, yerel seçimlerde aday tercihinde bulunduğu yöntem olarak dikkat çekiyor.

Uzun Süreli Gücün Zorlukları

Azuma, 22 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar başkan adayı olmayacağını belirtti. Başkanlık süresinin olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat çekerken, "Tanıdığınız, yakın çevredeki herkes mutlaka doğru kişi olmayabiliyor" dedi. Bu durum, ona geniş bir aday havuzunu araştırma ihtiyacı doğurdu.

Aday Başvuru Süreci

Başkan Azuma, en Japan Inc. adlı iş bulma sitesi üzerinden adayların 15 Ekim'e kadar başvurularını yapabileceklerini ifade etti. Azuma, kuracağı siyasi grup aracılığıyla gelen başvuruları inceleyerek, adaylarla mülakatlar gerçekleştirecek.

Geçmişteki Başarısı

2017'de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Azuma, Şubat 2017 seçimlerinde "en genç belediye başkanı" unvanını kazanmıştı. 28 yaşındayken bağımsız olarak katıldığı seçimde 10.659 oy almıştı. Galibiyetinin ardından, "Japonya'nın en genç belediye başkanı olduktan sonra büyük bir sorumluluk hissediyorum" demişti.

Seçim Yasaları ve Şartlar

Japonya'da belediye başkanı olabilmek için 25 yaş ve üzeri olmak şartı mevcut. Azuma'nın yeni seçim süreci, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak teknolojiyle birleşmiş durumda.

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