Japonya'da KyoAni Saldırısının Faili Aoba'nın İdam Cezası Kesinleşti

Japonya'da, Kyoto Animation Co. (KyoAni) stüdyosuna düzenlenen korkunç saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan davanın faillerinden Aoba Şinci'nin idam cezası kesinleşti.

Devlet televizyonu NHK tarafından aktarılan bilgilere göre, Aoba'nın durumu ile ilgili temyiz davası, Osaka Yüksek Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirildi. Mahkeme, KyoAni stüdyosunun Temmuz 2019'daki kundaklama olayıyla ilgili Aoba'nın idam cezasının bozulması için yapılan itirazın geri çekildiğini duyurdu. Böylece Aoba'nın cezası kesinleşmiş oldu.

Aoba, Ocak 2024'te Kyoto Bölge Mahkemesi'nde verilen idam cezasına itiraz etmiş; bu karar temyiz sürecine taşınmıştı. Davanın Eylül 2023'teki duruşmasında Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum." şeklinde ifade vermişti.

Olayın Ardında Yatan Sebepler

Aoba, Haziran 2008'de Tokyo'nun Akihabara semtinde 7 kişinin öldüğü bıçaklama eylemini gerçekleştiren eski idam mahkumu Kato Tomohiro'ya duyduğu sempatiyi de dile getirmişti. Ayrıca, Aoba'nın, KyoAni'nin düzenlediği yarışmaya eserini gönderdiği ve olay günü "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı." diye bağırdığı bildirilmişti.

KyoAni stüdyosu ise Aoba'nın eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı. KyoAni, yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınırken, stüdyonun ünlü ürünleri arasında K-On! ve Haruhi Suzumiya'nın Hüznü gibi uluslararası hitler yer alıyor.