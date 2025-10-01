Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti

FDMA verileri ve NHK bildirisi

Japonya'da bu yıl mayıs ile 28 Eylül arasındaki dönemde sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı ilk kez 100 bin 143 olarak kayıtlara geçti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, bu veriler Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından açıklandı. FDMA'nın bildirisinde, mayıs-28 Eylül dönemine ilişkin başvuru sayısının ülke genelinde 100 bin 143 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu dönemde sıcak çarpması nedeniyle 116 kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye başvuranlardan 36 bin 488'inin yatarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı, sıcak çarpması vakalarının 57 bin 235'inin 65 yaş ve üstü kişilerde görülmüş olması oldu.

Kıyaslama amacıyla belirtilen rakamlara göre, geçen yıl aynı dönemde sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı 97 bin 578 olarak açıklanmıştı.