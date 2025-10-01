Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti

Mayıs-28 Eylül döneminde Japonya'da 100 bin 143 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye başvurdu; 116 ölüm, 36 bin 488 yatarak tedavi gördü.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:52
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti

Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti

FDMA verileri ve NHK bildirisi

Japonya'da bu yıl mayıs ile 28 Eylül arasındaki dönemde sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı ilk kez 100 bin 143 olarak kayıtlara geçti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, bu veriler Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından açıklandı. FDMA'nın bildirisinde, mayıs-28 Eylül dönemine ilişkin başvuru sayısının ülke genelinde 100 bin 143 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu dönemde sıcak çarpması nedeniyle 116 kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye başvuranlardan 36 bin 488'inin yatarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı, sıcak çarpması vakalarının 57 bin 235'inin 65 yaş ve üstü kişilerde görülmüş olması oldu.

Kıyaslama amacıyla belirtilen rakamlara göre, geçen yıl aynı dönemde sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı 97 bin 578 olarak açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin