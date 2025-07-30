Japonya'da Tsunami Uyarısı: 3 Metre Vahim Risk!

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti'ne kadar uzanan Pasifik kıyısı için 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, bu uyarının ardından yetkililer, "tüm uyarılar kaldırılana" kadar yerel halkı tahliye etmeye çağırdı.

Deprem sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanı'nda 50 santimetrelik, Tokaçi limanı'nda 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğusundaki Erimo kasabası'nda 30 santimetrelik dalgalar kaydedildi. Ayrıca, Tohoku ve Kanto bölgelerinde 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre büyük bir hasar oluşmadığı bildirilmekte.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarındaki depremin ardından yapılan tsunami uyarısının detaylarını paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişilerin derhal daha yüksek bir alana tahliye edilmeleri ve uyarılar kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaları gerektiğini duyurdu.

Tsunamilerin uzun süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğinin altını çizdi.

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi. Tsunami uyarısının ardından bazı trenlerin iptal edildiği bildirildi.

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi. Tsunami uyarısının ardından bazı trenlerin iptal edildiği bildirildi.