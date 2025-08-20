DOLAR
Japonya'dan Afrika'ya Yeni Hamle: 'Hint Okyanusu-Afrika Ekonomik Bölgesi' Girişimi

Japonya, TICAD 9'da Afrika'nın endüstriyel kalkınmasını destekleyecek 'Hint Okyanusu-Afrika Ekonomik Bölgesi' girişimini ve 3 yılda 30 bin yapay zeka uzmanı hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:08
Japonya, 'Hint Okyanusu-Afrika Ekonomik Bölgesi' ile Afrika'ya yatırım yapıyor

Yokohama'da düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) açılışında konuşan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Afrika'nın endüstriyel kalkınmasını desteklemek amacıyla yeni bir girişim başlatacaklarını duyurdu.

TICAD 9'da öne çıkan mesajlar

20-22 Ağustos tarihlerinde Tokyo'nun doğusundaki Yokohama kentinde gerçekleştirilen konferansta İşiba, yerel temelli çözümler ve ülkelerin ihtiyaçlarına göre şekillenecek işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Kıta nüfusunun ortalama yaşının 19 olduğunu hatırlatan İşiba, genç ve kadın nüfusa yönelik istihdamın büyümenin anahtarı olduğunu belirtti.

Yeni ekonomik bölge ve FOIP çatısı

İşiba, Afrika'nın bölgesel entegrasyonuna ve endüstriyel kalkınmasına katkı sağlayacak bir 'Hint Okyanusu-Afrika Ekonomik Bölgesi' girişimi başlatacaklarını açıkladı. Girişimin, Japon dış politikasında yer alan Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP) çatısı altında yürütüleceği bildirildi. İşiba, Hint Okyanusu ve Afrika arasında serbest ve adil bir ekonomik bölge oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yapay zeka ve insan kaynağı yatırımları

Konuşmasında bölgedeki serbest ticareti teşvik edecek yeni bir çerçeveden söz eden İşiba, gelecek 3 yıl içinde 30 bin yapay zeka uzmanı yetiştirme politikasını başlatacaklarını açıkladı. Hükümet kaynaklarına göre Japonya, bazı Afrika yükseköğretim kurumlarında yapay zeka ve veri bilimi dersleri açarak toplam 300 bin kişiye eğitim sağlamayı; bunların içinde 35 bin kişiye sağlık alanında eğitim verilmesini planlıyor.

Uluslararası katılım ve beklenen sonuçlar

Konferansta Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar temsil ediliyor. Yaklaşık 50 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı zirvede İşiba'nın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Yokohama Deklarasyonu ve bölgesel hedefler

TICAD 9, barış ve istikrar, ekonomi ve iklim değişikliği başta olmak üzere çok sayıda konunun ele alınacağı toplantının sonunda yayımlanacak 'Yokohama Deklarasyonu' ile sona erecek. Japon yetkililer, Afrika'nın nüfusunun 2050'de 1,5 milyardan 2,5 milyara ulaşmasının beklenmesi nedeniyle iki taraf arasında yeni işbirliği ve yatırım fırsatlarının öncelikli hedef olduğu mesajını verdi.

Japon basınında yeni ekonomik bölge girişiminin, Çin'in Afrika'daki etkisini dengelemeye yönelik bir adım olarak yorumlandığına da dikkat çekildi. İlk kez 1993'te düzenlenen TICAD'ın 7'ncisi Ağustos 2019'da Yokohama'da, 8'incisi ise Tunus'ta gerçekleşmişti.

