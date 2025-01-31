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Japonya'dan BMGK Reformu İçin Somut İlerleme Çağrısı

Japonya, BMGK reformları için somut ilerleme talep etti. Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, kritik konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:31
Japonya'dan BMGK Reformu İçin Somut İlerleme Çağrısı

Japonya'dan BMGK Reformu İçin Somut İlerleme Çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformları konusunda "somut ilerleme" kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, Japonya ziyaretinde Bakan İvaya ile bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmede, BMGK reformlarının gündeme alındığı belirtildi.

Ayrıca, İvaya'nın BMGK reformlarının gerçekleşmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini hatırlattığı aktarıldı. Görüşmede, nükleer silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile birlikte Gazze ve Ukrayna konularının da ele alındığı bildirildi.

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