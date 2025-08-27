Japonya'dan Çin'deki Hirohito Videolarına Sert Tepki

Japonya hükümeti, Çin sosyal medyasında yayılan ve savaş dönemi İmparatoru Hirohito'yu hedef alan videolara ilişkin olarak Pekin yönetimine tepki gösterdi. Videolarda İmparator Hirohito'nun aşağılayıcı biçimde tasvir edilmesi Tokyo'da rahatsızlık yarattı.

Videolardaki tasvir ve tepkiler

Nikkei ajansının aktardığına göre, Çin sosyal medyasında dolaşıma giren videolarda 1926-1989 yılları arasında görev yapan İmparator Hirohito "bir köpek" olarak tasvir edildi. Videolarda yer alan ifadeler arasında, "(ABD'li) General (Douglas) MacArthur'un köpeğini eğittiğine dair değerli görüntüler. Ben büyük bir Japon köpeğiyim." sözleri dikkat çekti.

Ayrıca Hirohito'nun "köpek ve kız öğrenci" tasvirleri ile üzerinde oynanmış fotoğrafların kullanıldığı görsellerin yayılması geniş tepki topladı. Japon basını, "Çin'de yetkililerce sıkı kontrol edilen bazı sosyal medya paylaşımlarının hızla silinmesine rağmen, bu videoların yaygınlaşmasının Pekin yönetiminin bu duruma göz yumduğuna işaret ettiğini" ileri sürdü.

Hükümetin açıklaması

Tokyo hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü öncesinde yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında videoları "çirkin" olarak nitelendirdi ve "Videonun ikili ilişkilerde oluşturabileceği olumsuz etkiyi göz önünde tutarak, Çin'den gerekli önlemleri hızla almasını istedik." dedi.

Hirohito'nun mesajı

İmparator Hirohito, 15 Ağustos 1945'te "Savaşın Japon halkını mahvedeceğini" belirterek ülkesinin "koşulsuz teslim olduğunu" ilan etmişti. General MacArthur, savaşta bu teslimiyetin ardından Japonya'yı işgal eden müttefik güçlerin o dönemdeki başkomutanı olarak biliniyor.

ŞİÖ Zirvesi ve yıl dönümü törenleri

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başkent Pekin yakınındaki Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ardından 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçitler dahil olmak üzere savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil bazı ülke liderlerinin bu etkinliklere katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" sloganlarını kullanıyor.