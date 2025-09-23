Japonya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'ye Yönelik Tek Taraflı Uygulamaları Derhal Durdurun

İvaya Takeşi, İsrail'e Gazze'ye yönelik tüm tek taraflı uygulamaları derhal sonlandırma çağrısı yaptı; Japonya iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 03:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 03:13
Japonya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'ye Yönelik Tek Taraflı Uygulamaları Derhal Durdurun

Japonya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'ye Yönelik Tek Taraflı Uygulamaları Derhal Durdurun

Konferansta yapılan açıklamalar

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm tek taraflı uygulamalarına derhal son vermesi çağrısında bulundu.

İvaya, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve ilhak yönündeki adımların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten İvaya, "Japonya bu eylemleri güçlü şekilde kınıyor ve İsrail'e tüm tek taraflı uygulamalara derhal son vermesi çağrısında bulunuyor." dedi.

Japonya'nın tutumu ve atacağı adımlar

İvaya, Hamas'ın da rehineleri serbest bırakması ve silahsızlanması gerektiğini vurguladı.

Japonya'nın her zaman iki devletli çözümü desteklediğini yineleyen İvaya, "Benim ülkem için Filistin devletinin tanınması bir ‘olup olmama’ meselesi değil, ‘zaman’ meselesidir." ifadesini kullandı.

İvaya, Norveç ile birlikte Filistin'in ekonomik sürdürülebilirliğine ilişkin çalışma grubuna eş başkanlık ettiklerini ve bu çerçevede BM üyesi ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filistin yönetiminin karşı karşıya olduğu mali zorlukların ivedilikle ele alınması gerektiğini kaydeden İvaya, Gazze'deki mevcut durumun "son derece ciddi ve kaygı verici bir noktaya ulaştığına" dikkati çekti.

İvaya, Japonya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından izleyerek daha kapsamlı bir değerlendirme yürütmeye devam edeceğini vurgulayarak, İsrail'in iki devletli çözüm yolunu tıkayacak adımlar atması halinde ise Tokyo'nun "yeni tedbirler uygulamak zorunda kalacağını" sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tajani: İtalya Gazze Şeridi'nin İşgaline ve Halkın Yerinden Edilmesine Karşı
2
Danimarka ve Hollanda'dan Filistin Devleti'ni Tanıma Koşulu
3
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
4
Güney Kore'de Orman Yangını: 4 Ölü, Ulusal Afet Durumu İlan Edildi
5
Erdoğan'dan Rockefeller'da Sert Uyarı: "Zulme Rıza Gösterilmeyecek"
6
Erdoğan ile Kuveyt Veliaht Prensi Sabah görüşmesi: Gazze'de ateşkes çağrısı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta