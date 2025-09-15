Japonya: Filistin Devleti'nin tanınması çatışmaları tek başına çözmez

Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin değerlendirmesi

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da Filistin Devleti'nin tanınmasının bölgedeki çatışmaları çözüme kavuşturmaya tek başına yetmeyeceğini savundu. Sankei gazetesinin haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Oita eyaletinin Beppu kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin Devleti'nin tanınması konusunda ihtiyatlı davrandığını bildirdi.

Takeşi, tanınmanın Filistin'de tüm ülkeyi yönetebilecek bir sistem kurulmasını gerektirdiğini belirterek, bu koşulların sağlanmasının önünde Hamas'ın varlığını engel olarak nitelendirdi. Bakanın sözleri arasında "(Filistin Devletini) Tanıma, tek başına tüm sorunları çözmez." ifadesi yer aldı.

Takeşi ayrıca, "İsrail, uluslararası toplumun hamlelerine yanıt olarak tavrını daha da sertleştirdi." görüşünü paylaşarak, Tokyo hükümetince tanınma konusunun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Japonya'daki tartışma ve uluslararası gelişmeler

Ulusal basında Tokyo hükümetinin izlediği tavır, "Gazze Şeridi'ndeki katliam ve insani krize rağmen temkinli ve ihtiyatlı duruş sergileme çabası" olarak kayda geçirildi. Kyodo ajansının geçen haftaki haberinde ise Japonya Başbakanı İşiba Şigeru hükümetinin, Filistin Devleti'nin tanınması konusundaki müzakerelerin son aşamasına geldiği belirtilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un hafta içi Japon mevkidaşı ile telefon görüşmesinde "Filistin Devletinin tanınmasını" istediği kaydedildi. İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya dahil bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin Devletini resmen tanıma planlarını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ve bilanço

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 321 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 569 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 494'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 135 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.