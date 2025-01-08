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Japonya, Siber Saldırıları Çin Destekli Hackerlarla İlişkilendiriyor

Japonya, 2019-2024 yılları arasında yaşanan siber saldırıların Çin destekli hackerlar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:53
Japonya, Siber Saldırıları Çin Destekli Hackerlarla İlişkilendiriyor

Japonya'daki Siber Saldırılar ve Çin Bağlantısı

Japonya, 2019-2024 yılları arasında hükümet kurumları, politikacılar ve özel şirketler gibi çeşitli hedeflere yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların arkasında Çin destekli hackerların bulunduğunu duyurdu.

Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA), son 5 yılda ülkenin ulusal güvenliği ve ileri teknoloji verilerini hedef alan 200'den fazla siber saldırı düzenlendiğini bildirdi.

MirrorFace Grubunun Faaliyetleri

Açıklamada, MirrorFace adını taşıyan hacker grubunun, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, uzay ajansı, politikacılar, gazeteciler, özel şirketler ve bazı düşünce kuruluşlarını hedef aldığı belirtildi.

Bu grup, çalınan kimlik bilgilerini kullanarak hedeflere kötü amaçlı yazılım içeren e-postalar göndermekte ve bu maillerin konu başlıklarında genellikle "Japonya-ABD ittifakı", "Tayvan Boğazı", "Rusya-Ukrayna Savaşı" ve "özgür ve açık Hint-Pasifik" gibi anahtar kelimelerin yer aldığı kaydedildi.

Hükümetten Tedbir Çağrısı

Açıklamada, hükümet kurumları ve işletmelere siber saldırılara karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu. Bu çağrı, ülkenin siber güvenliğini artırma adına son derece önemli.

Japonya Hava Yolları'nda Ertelenen Uçuşlar

Öte yandan, Japonya Hava Yolları (JAL), Aralık 2024 tarihinde dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini duyurdu. En az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiği ve bazı uluslararası uçuşların da olumsuz etkilendiği belirtildi.

Gizli Belgelerin Sızdırılması İddiası

Şubat 2024'te, Çin'in 2020 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırılarda, Japonya'ya ait gizli diplomatik belgelerin sızdığı iddia edildi.

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