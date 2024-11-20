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Japonya ve ABD Ortak Hava Üssü için Gürültü Tazminatı Kararı

Japonya mahkemesi, ABD ile ortak hava üssünün gürültüsünden etkilenenlere tazminat ödenmesine hükmetti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:59
Japonya ve ABD Ortak Hava Üssü için Gürültü Tazminatı Kararı

Japonya'da Yokohama Bölge Mahkemesi, ABD ile ortak bir hava üssü olan Atsugi Hava Üssü'nden kalkan uçakların gürültülerinin, çevre sakinlerine zarar verdiğine dair önemli bir karara imza attı. Yaklaşık 8 bin 700 kişinin açtığı davada mahkeme, gürültüye maruz kalan vatandaşlara tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, gürültü kaynaklı geçmişe dair rahatsızlıklar nedeniyle Japon hükümetinin toplam 5,9 milyar yen (yaklaşık 38 milyon dolar) tazminat ödemesine karar verdi. Ancak, askeri üsten uçuşların askıya alınmasıyla ilgili geleceğe yönelik tazminat talepleri reddedildi.

Hakim Heyeti Başkanı Okada Nobuhiro, kararında uçuşların 'kamuya açık doğasının' göz önünde bulundurulduğunu ve gürültü kirliliğinin azaltılmasının önemine vurgu yaptı. Japonya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Kanto Savunma Bürosu da kararın detaylarının dikkatle değerlendirileceğini açıkladı.

Karar sonrası Kanagawa Eyalet Valisi Kuroiwa Yuuji, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atsugi üssü çevresinde 'müsamaha gösterilebilir sınırları aşan gürültü hasarının' meydana geldiğini belirtti. Vali, hasarın ciddiyetinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, köklü bir çözüm için ABD tarafına ısrarlı çağrılarını sürdüreceklerini vurguladı.

Atsugi Hava Üssü, başkent Tokyo'ya yakın Kanagawa eyaletinin Yamato ve Ayase kentleri arasında bulunan bir üs olup, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD ordusu tarafından ortak olarak kullanılmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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