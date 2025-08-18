DOLAR
Japonya ve Almanya, Güvenlik ve Siber İşbirliğini Güçlendirmeyi Kararlaştırdı

Tokyo'da yapılan ilk Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nda Japonya ve Almanya, güvenlik, siber ve ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:43
Japonya ve Almanya, Güvenlik İşbirliğini Güçlendirme Kararında Anlaştı

İlk Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu Tokyo'da Gerçekleşti

Japonya ve Almanya, gerçekleştirdikleri ilk Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu toplantısında güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul'u başkent Tokyo'da ağırladı.

Bakanlar, güvenlik ve siber alanlardaki işbirliğin artırılması ile Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısının erken tarihte yapılması konusunda uzlaştı.

Ayrıca taraflar, tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi ekonomik güvenlik konularında işbirliğini ilerletmek amacıyla ikinci Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun sonbaharda gerçekleştirilmesi konusunda anlaştı.

Ivaya ve Wadephul, görüşmede Ukrayna'daki son durum, Kore Yarımadası'ndaki nükleer ve füze tehditleri ile Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeleri de ele aldı.

Bakanlar, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede yakın işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

