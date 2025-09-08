Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore Tehdidine Karşı Savunma İşbirliğini Güçlendirme Anlaştı

Nakatani Gen ile Ahn Gyu-back, Kuzey Kore tehdidine karşı karşılıklı ziyaretleri ve düzenli toplantıları yeniden başlatma ve savunma işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:07
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore Tehdidine Karşı Savunma İşbirliğini Güçlendirme Anlaştı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore Tehdidine Karşı Savunma İşbirliğini Güçlendirme Anlaştı

Karşılıklı ziyaretler, üçlü işbirliği ve teknoloji alanında ortak çalışma vurgulandı

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı ilişkileri istikrarlı tutmak amacıyla işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı. İki bakan, karşılıklı ziyaretleri ve düzenli toplantıları yeniden canlandırma yönünde mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, 10 yıl aradan sonra Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japonya Savunma Bakanı olan Nakatani, Ahn ile ikili ilişkileri ele aldı ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, ikili güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile üçlü savunma iş birliğinin önemi de teyit edildi. Taraflar, bölgesel güvenlik ortamına karşı birlikte hareket etme iradesini dile getirdi.

Bakanlar ayrıca bilim ve teknoloji alanlarında ortak çalışmaların potansiyelini inceledi; özellikle yapay zeka, insansız sistemler ve uzay gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak işbirliği imkanlarının araştırılacağı belirtildi.

İki bakan, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik "sarsılmaz kararlılıklarını" yeniden teyit etti ve bu hedef doğrultusunda koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Rusya arasında derinleşen askeri iş birliği de ele alındı; taraflar bu gelişmeleri yakından takip etme ve ortak değerlendirmeler yapma kararı aldı.

Toplantı, Tokyo-Seul hattında savunma ilişkilerinin canlandırılması ve bölgesel tehditlere karşı ortak duruşun pekiştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
3
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
4
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı
5
Fas'ta Huz Depremi İkinci Yılında: Depremzedeler Yeniden İnşa Hızlandırılsın
6
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
7
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat