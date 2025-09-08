Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore Tehdidine Karşı Savunma İşbirliğini Güçlendirme Anlaştı

Karşılıklı ziyaretler, üçlü işbirliği ve teknoloji alanında ortak çalışma vurgulandı

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı ilişkileri istikrarlı tutmak amacıyla işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı. İki bakan, karşılıklı ziyaretleri ve düzenli toplantıları yeniden canlandırma yönünde mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, 10 yıl aradan sonra Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japonya Savunma Bakanı olan Nakatani, Ahn ile ikili ilişkileri ele aldı ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, ikili güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile üçlü savunma iş birliğinin önemi de teyit edildi. Taraflar, bölgesel güvenlik ortamına karşı birlikte hareket etme iradesini dile getirdi.

Bakanlar ayrıca bilim ve teknoloji alanlarında ortak çalışmaların potansiyelini inceledi; özellikle yapay zeka, insansız sistemler ve uzay gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak işbirliği imkanlarının araştırılacağı belirtildi.

İki bakan, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik "sarsılmaz kararlılıklarını" yeniden teyit etti ve bu hedef doğrultusunda koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Rusya arasında derinleşen askeri iş birliği de ele alındı; taraflar bu gelişmeleri yakından takip etme ve ortak değerlendirmeler yapma kararı aldı.

Toplantı, Tokyo-Seul hattında savunma ilişkilerinin canlandırılması ve bölgesel tehditlere karşı ortak duruşun pekiştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.