Japonya ve Türkiye Arasında Deprem Yardımı İçin Hibe Anlaşması İmzalandı

Japonya ile Türkiye Arasında Önemli Hibe Anlaşması

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Türkiye'nin depremlerden etkilenen bölgelerinin yeniden yapılandırılması için önemli bir adım atarak, Sağlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile birlikte bir hibe anlaşması imzaladı.

İmza Töreni Detayları

İmza töreni, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahikonun konutunda gerçekleşti. Törende JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, KGM Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Macit ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız da yer aldı.

Japonya'nın Destek Açıklaması

Büyükelçi Katsumata, deprem sonrası bölgelerin onarılması için yaklaşık 26 milyon dolarlık hibe desteği sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. İki ülkenin de deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Katsumata, Türkiye'nin afet sonrası yeniden inşasındaki etkili çalışmalara olan desteğin süreceğini belirtti.

Tıbbi Destek ve Altyapı Güçlendirmesi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te büyük bir felaketle karşılaştığını hatırlatarak, Japonya'nın Türkiye'nin yanında durma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Usta, Türkiye'nin afetlere karşı sağlık altyapısını güçlendirecek projeler dahilinde JICA tarafından sağlanacak tıbbi cihaz ve ekipmanların önemine değindi.

Gelecek Planları ve Teşekkür

KGM'nin Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Macit ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, günün anlamı hakkında konuşmalar yaptıktan sonra, JICA ile Sağlık Bakanlığı, KGM ve TBB yetkilileri hibe destek anlaşmalarını imzaladılar. Usta, JICA ve Japonya hükümetine teşekkürlerini sundu.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Sağlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında "Depremden Etkilenen Bölgelerin Eski Haline Getirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Projesine İlişkin Hibe Desteği Anlaşması" imzalandı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun konutunda yapılan imza törenine JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke de katılarak konuşma yaptı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Sağlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında "Depremden Etkilenen Bölgelerin Eski Haline Getirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Projesine İlişkin Hibe Desteği Anlaşması" imzalandı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun konutunda yapılan imza törenine JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke de katılarak konuşma yaptı.