Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino'nun Kırşehir Ziyareti

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir’i Ziyaret Etti

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino, Türkiye'deki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir'e gerçekleştirdikleri ziyaretle dikkat çekti. Ziyaret sırasında Prens ve Prenses Akishino'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Önemli Tarih ve Kültür Alanları Ziyareti

Kırşehir programı kapsamında ilk olarak Kaman Kalehöyük kazı alanını ziyaret eden Veliaht çift, Japon Hükümeti tarafından desteklenen bu alanda incelemelerde bulundu. Burada, Türkiye-Japonya iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmalara dair bilgiler aldı.

Ardından, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’ne geçerek buradaki projeler hakkında bilgi sahibi oldular. Daha sonra Prens ve Prenses, Japonya’nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden biri olan Japon Bahçesi’ni gezdi.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Ziyareti

Daha sonra, 2009 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliğiyle yaptırılan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden heyet, burada 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserleri inceledi. Müzede Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı arkeolog Sachihiro Omura tarafından bilgilendirildiler.

Ziyaretin sonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Veliaht çift, Kırşehir’den ayrıldı. Ziyarette ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.

Japonya Veliaht Prens (sağ 2) ve Prensesi Akishino (ortada) ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) Kırşehir'de Kalehöyük Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

Japonya Veliaht Prens (sağ 2) ve Prensesi Akishino (ortada) ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) Kırşehir'de Kalehöyük Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.