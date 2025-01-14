Jason Stopa'nın 'Interior Monument' Sergisi 30 Ocak'ta Açılıyor

Amerikalı sanatçı Jason Stopa'nın 'Interior Monument' sergisi, 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı Galeri'de ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:47
Jason Stopa'nın 'Interior Monument' Sergisi 30 Ocak'ta Açılıyor

Amerikalı Sanatçı Jason Stopa'nın Türkiye'deki İlk Sergisi

Amerikalı sanatçı Jason Stopa, 'Interior Monument' adlı sergisiyle sanatseverlerle 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı Galeri'de buluşacak. Galeriden yapılan açıklamaya göre, bu sergi, Stopa'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.

Renk, Işık ve Mekan İlişkisi

Sergi, analoğun ve dijitalin iç içe geçtiği çağdaş bir dil kullanarak, renk, ışık ve mekan arasındaki ilişkileri sorgulamayı hedefliyor. Jason Stopa, büyük fırça darbeleri ve şeffaf katmanlar kullanarak tuval üzerine uyguladığı yağlı boya eserleri ile dikkat çekecek.

İçsel Keşif

Resmin, 'ışık kadar renk ve mekan kadar ışık' olduğu görüşünü benimseyen Stopa, eserlerinde sadece renklere ve formlara değil, ışığın kendisine de yapısal bir unsur olarak yer vermekte. Sergi, izleyicileri sanatçının iç dünyasına ve renkli ütopik mekanlarına davet etmekte.

'Interior Monument', 1 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Amerikalı sanatçı Jason Stopa, "Interior Monument" adlı sergisiyle, 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı...

Amerikalı sanatçı Jason Stopa, "Interior Monument" adlı sergisiyle, 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Amerikalı sanatçı Jason Stopa, "Interior Monument" adlı sergisiyle, 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı...

Amerikalı sanatçı Jason Stopa, "Interior Monument" adlı sergisiyle, 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

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