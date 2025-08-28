DOLAR
Javier Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı: Buenos Aires'te Seçim Gerginliği

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletindeki kampanyada taşlı saldırıya uğradı; Milei yara almadı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 06:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 06:06
Javier Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı: Buenos Aires'te Seçim Gerginliği

Javier Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı: Buenos Aires'te Seçim Gerginliği

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletinde 7 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı.

Olayın Detayları

Başkent Buenos Aires'e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken bir grup protestocunun taşlarla saldırısına maruz kaldı. Koruma ekibi, Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü.

Saldırı sonucu Milei zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olay esnasında Milei'ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.

Hükümet, saldırının sorumluluğunu eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e bağlı siyasi gruplara yükledi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete atfetti.

Seçim Bağlamı ve Siyasi Yansımalar

Arjantin'de 7 Eylül'de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için rekabet yaşanırken, Milei'nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçim sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek. İktidar, bu seçimleri Milei'nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

