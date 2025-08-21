JD Vance: Ukrayna güvenliğinin yükü Avrupa'ya düşüyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Kiev’in güvenliğinin sağlanmasında yükün büyük kısmını Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Vance, Fox News'te katıldığı programda, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasında "en büyük payı" Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya coğrafi yakınlık ve bunun sonucu ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu vurgulayan Vance, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu."

Vance, savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını, ancak Avrupa'dan bir "öncü rol" beklediklerini söyledi. Ayrıca ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu, fakat savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacaklarını belirtti.

Musk'a uyarı: 'Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmalı'

Vance, ABD'li milyarder Elon Musk'ı yeni bir siyasi parti kurmaması konusunda uyararak, onun Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'ın MAGA (Make America Great Again) hareketine "sadık" kalarak daha fazla etki yaratabileceğini söyledi.

Vance'nin sözleri: "Benim Elon’a tavsiyem, Cumhuriyetçi Parti'yi düzeltmeye çalışması olurdu. Bunu kendi yönteminle gerçekleştirmeye çalış. Benimle istediğin kadar aynı fikirde olma, ABD başkanıyla aynı fikirde olma, ama üçüncü bir partiyle büyük bir fark yaratabileceğini iddia etme."