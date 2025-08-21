DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

JD Vance: Ukrayna güvenliğinin yükü Avrupa'ya düşüyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kiev güvenliğinde en büyük payın Avrupa'nın olması gerektiğini söyledi; Elon Musk'a Cumhuriyetçi Parti uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:38
JD Vance: Ukrayna güvenliğinin yükü Avrupa'ya düşüyor

JD Vance: Ukrayna güvenliğinin yükü Avrupa'ya düşüyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Kiev’in güvenliğinin sağlanmasında yükün büyük kısmını Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Vance, Fox News'te katıldığı programda, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasında "en büyük payı" Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya coğrafi yakınlık ve bunun sonucu ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu vurgulayan Vance, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu."

Vance, savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını, ancak Avrupa'dan bir "öncü rol" beklediklerini söyledi. Ayrıca ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu, fakat savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacaklarını belirtti.

Musk'a uyarı: 'Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmalı'

Vance, ABD'li milyarder Elon Musk'ı yeni bir siyasi parti kurmaması konusunda uyararak, onun Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'ın MAGA (Make America Great Again) hareketine "sadık" kalarak daha fazla etki yaratabileceğini söyledi.

Vance'nin sözleri: "Benim Elon’a tavsiyem, Cumhuriyetçi Parti'yi düzeltmeye çalışması olurdu. Bunu kendi yönteminle gerçekleştirmeye çalış. Benimle istediğin kadar aynı fikirde olma, ABD başkanıyla aynı fikirde olma, ama üçüncü bir partiyle büyük bir fark yaratabileceğini iddia etme."

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
4
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme
5
Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de
6
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL