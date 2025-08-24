DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.010,99 0,71%

JD Vance: Ukrayna-Rusya Savaşı Sona Erdirilebilir

JD Vance, NBC röportajında 15 Ağustos görüşmesi sonrası çıkan sorunlara rağmen Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılabileceğine inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:55
JD Vance: Ukrayna-Rusya Savaşı Sona Erdirilebilir

JD Vance: Ukrayna-Rusya Savaşı Sona Erdirilebilir

Yardımcı Başkan Vance müzakere sürecine ilişkin iyimserliğini koruyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bu yana ortaya çıkan olası sorunlara rağmen ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebileceğine dair inancını yineledi.

Vance, "Son birkaç haftada her iki taraftan da önemli tavizler gördüğümüze inanıyoruz." diyerek, perşembe gecesi Ukrayna'nın batısında ABD merkezli bir şirkete ait elektronik fabrikayı hedef alan Rusya'nın füze saldırısı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Rusların bu tür saldırılarından hoşlanmadığını belirten Vance, "Ama bu bir savaş ve bu yüzden ölümleri durdurmak istiyoruz. Ruslar hoşumuza gitmeyen birçok şey yaptı. Çok sayıda sivil öldü. Bu tür şeyleri en başından beri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vance, söz konusu saldırıyı barış görüşmeleri için bir engel olarak görmediğini vurgulayarak, müzakereler için "hala çokça alan olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yardımcısı, sürecin iki şekilde sonuçlanabileceğini belirtti: "Sonunda başarılı olacağız, yoksa duvara toslayacağız. Ve eğer duvara toslarsak, o zaman bu baskı uygulama yönünde müzakere sürecini yürüteceğiz."

Vance, Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyeceği konusunda Trump'ın 'çok net' olduğunu kaydederken, ABD'nin Ukraynalıların Rusya'ya karşı kendilerini savunmaları için ihtiyaç duydukları güvence konusunda "aktif rol oynamaya" devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 954. Yılında Jandarma 'Çelik Kanatlar' Gösterisiyle Coştu
2
Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı
3
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı
4
TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidine Vatandaşlardan Yoğun İlgi
5
Pamukkale'de Honaz Dağı Etkili Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu
7
Tokat'ta Söngüt Köyü'nde Kumaş Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı