JD Vance: Ukrayna-Rusya Savaşı Sona Erdirilebilir

Yardımcı Başkan Vance müzakere sürecine ilişkin iyimserliğini koruyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bu yana ortaya çıkan olası sorunlara rağmen ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebileceğine dair inancını yineledi.

Vance, "Son birkaç haftada her iki taraftan da önemli tavizler gördüğümüze inanıyoruz." diyerek, perşembe gecesi Ukrayna'nın batısında ABD merkezli bir şirkete ait elektronik fabrikayı hedef alan Rusya'nın füze saldırısı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Rusların bu tür saldırılarından hoşlanmadığını belirten Vance, "Ama bu bir savaş ve bu yüzden ölümleri durdurmak istiyoruz. Ruslar hoşumuza gitmeyen birçok şey yaptı. Çok sayıda sivil öldü. Bu tür şeyleri en başından beri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vance, söz konusu saldırıyı barış görüşmeleri için bir engel olarak görmediğini vurgulayarak, müzakereler için "hala çokça alan olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yardımcısı, sürecin iki şekilde sonuçlanabileceğini belirtti: "Sonunda başarılı olacağız, yoksa duvara toslayacağız. Ve eğer duvara toslarsak, o zaman bu baskı uygulama yönünde müzakere sürecini yürüteceğiz."

Vance, Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyeceği konusunda Trump'ın 'çok net' olduğunu kaydederken, ABD'nin Ukraynalıların Rusya'ya karşı kendilerini savunmaları için ihtiyaç duydukları güvence konusunda "aktif rol oynamaya" devam edeceğini belirtti.