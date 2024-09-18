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Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı için 2025-2026 başvuruları 5 Kasım'a kadar açık.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:53
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor

Jean Monnet Burs Programı İçin Son Başvuru Tarihi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yönetilen Jean Monnet Burs Programı, 2025-2026 akademik yılı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Burs programı, 5 Eylül'de başlayarak 5 Kasım'a kadar sürecek.

Burs Programının Amacı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine katkı sağlamak ve AB müktesebatı konularında uzmanlaşmak isteyen bireylere, Avrupa'nın en prestijli üniversitelerinde eğitim alma fırsatı sunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Programdan yararlanmak isteyenler arasında kamu sektöründe çalışanlar, özel sektörde istihdam edilenler, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yer alıyor. Yaklaşık 190 bursiyerin yararlanması bekleniyor.

Başvuru Süreci

Başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgilere Jean Monnet Burs Programı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuru metninden ulaşabilirsiniz.

Programın Tarihçesi ve İçeriği

30 yılı aşkın bir süredir yürütülen bu burs programı, AB alanında nitelikli uzman sayısını artırmayı hedefliyor ve Türkiye'nin AB üyelik hedefine önemli katkılar sunuyor. Şu ana kadar programdan faydalanan 3 binden fazla bursiyer, AB alanında bilgi ve deneyim kazanma şansı buldu.

Eğitim ve Destek

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki saygın üniversitelerde en az 3, en fazla 12 ay süreli lisansüstü ve araştırma düzeyinde akademik çalışmalar yapma imkanı tanıyor. Programa katılan bursiyerlere okul ücretleri ve aylık yaşam giderleri karşılanırken, vize masrafları, seyahat ve eğitim materyalleri için de sabit ödenek sağlanıyor.

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