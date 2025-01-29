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Jeff Flake Onuruna Washington'da Resepsiyon Düzenlendi

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onuruna Washington'da düzenlenen resepsiyonda Türk-Amerikan ilişkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:46
Jeff Flake Onuruna Washington'da Resepsiyon Düzenlendi

Jeff Flake Onuruna Washington'da Resepsiyon Düzenlendi

Washington'da, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake onuruna, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda bir resepsiyon verildi. Etkinlikte Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ev sahipliği yaptı.

Türk-Amerikan İlişkileri ve Flake Ailesinin Katkıları

Resepsiyona farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra birçok davetli katıldı. Resepsiyonun açılışında konuşan Önal, Türk-Amerikan ilişkilerine katkıları ve yaptıkları hizmetler için Flake ailesine teşekkür etti. Ayrıca, eski Ankara büyükelçilerine de minnettarlığını ifade eden Önal, "Onları tanımak ve çeşitli vazifelerde çalışmak benim için ayrıcalıktı" dedi.

Flake'in Büyükelçilik Dönemi ve Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı eski Siyasi İşler Müsteşar Vekili ve bir dönem Ankara Büyükelçisi olan John Bass, Flake ailesi ile çalışmanın kendisi için memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. Flake, Beyaz Saray'dan görevlendirme alırken sadece "önemli" bir yere gitmek istediğini belirttiğini hatırlatarak, "Hedefi fazlasıyla aştılar," şeklinde konuştu.

Flake, Napolyon'un "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözünü anarak, Türkiye'nin "her şeyin merkezinde" bulunduğunu vurguladı. Türkiye'nin dünya olaylarının tam ortasında yer aldığını ve bu durumu çok faydalı bir rol oynayarak değerlendirdiğini ifade etti.

Cheryl Flake'in Türkiye'ye Dair Anıları

Cheryl Flake, konuşmasına Türkçe "merhaba" diyerek başladı. Türkiye'nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı ve üniversite yıllarında şarkı ve dans grubuyla Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırladı. Flake, İstanbul'un en güzel şehirlerden biri olduğunu ve Boğazı çok sevdiğini dile getirerek, Türkiye'deki aile bağlarının önemine dikkat çekti.

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