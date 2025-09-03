Joshua Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na: "Hayatta kalmaları için bol şans"

İsrail'in Paris Büyükelçisi Radyo J'de filoya sert değerlendirmelerde bulundu

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle denize açılan Küresel Sumud Filosu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Radyo J'de katıldığı programda Zarka, Avrupalı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının "Hamas'ı meşrulaştırmaya" hizmet edeceğini savundu. Filonun hareketini ise bir yardım girişimi olarak görmediğini belirterek, bunu "eğlence gezisi" ve "medya gösterisi" olarak nitelendirdi.

Zarka, girişimde yer alan siyasileri de "görünürlük arayışındaki üçüncü sınıf politikacılar" olarak tanımladı ve sonbahardaki Akdeniz iklim şartlarına atıf yaparak, "Her halükarda hayatta kalmaları için onlara bol şans diliyorum." dedi.

Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Filonun amacı, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak olarak açıklanmıştı; ancak Zarka, bu girişimin amacından saparak görünürlük odaklı bir hareket haline getirildiğini savundu.

"Sumud" kavramının kökeni

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor; bu kavram genellikle zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleriyle tasvir ediliyor.

Zarka'nın değerlendirmeleri ile filonun hareketi arasındaki gerilim, bölgedeki diplomasi ve insani yardım tartışmalarını daha da görünür kıldı.