Justin Timberlake, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Justin Timberlake, 11 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Grammy ve Emmy ödüllü sanatçı, 2025 dünya turnesi kapsamında Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial işbirliğiyle harika bir performans sergiledi.

Unutulmaz Bir Açılış

Konser, Timberlake'in hit parçası "Mirrors" ile başladı. Sanatçı, son albümü "Everything I Thought It Was"'dan parçaların yanı sıra, sevilen klasiklerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Duygusal Anlar ve Teşekkür

Konser sırasında kalabalığa teşekkür ederek duygusal anlar yaşatan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor." dedi.

Turne ve Kariyer Özeti

Timberlake, turnesi kapsamında 27 Temmuz tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de sahne almıştı. Kariyerine 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başlayan ünlü sanatçı, 2002'de "Justified" albümüyle solo kariyerine adım attı. Şarkıcı, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra, pek çok prestijli müzik ödüllerine de sahiptir.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Müzisyen, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak birçok başarıya imza atmış, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm ve 63 milyondan fazla single satışı gerçekleştirmiştir. NSYNC grubunun solisti olarak ise 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etmiştir.

Yeni Albümüyle Geri Dönüş

Timberlake'in son olarak, 2024 Mart ayında yayınlanması beklenen altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", 18 yeni şarkıdan oluşmaktadır. Albümde öne çıkan parçalardan "Selfish" ve "No Angels" dikkat çekmektedir. Ayrıca, "Troller" filmi için seslendirdiği "Can't Stop the Feeling!" şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Orijinal Şarkı" dalında aday gösterilmiştir.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.