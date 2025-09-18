Kabataş'ta Tramvayın Çarptığı Yaya Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Kabataş'ta Tramvay Kazası: Yaya Sıkıştı

Olay yerinde kurtarma çalışması yapıldı

Kabataş tramvay durağında, karşıya geçmeye çalışan bir yaya tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Olayın etkisiyle yaya demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kısa sürede kurtardı. Yapılan kurtarma çalışmasının ardından yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi tamamlanan yaralı, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve ulaşımda inceleme çalışmaları sürüyor.