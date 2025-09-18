Kabataş'ta Tramvayın Çarptığı Yaya Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Kabataş'ta tramvayın çarptığı yaya demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkıştı; itfaiye kurtardı, sağlık görevlileri hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:01
Kabataş'ta Tramvayın Çarptığı Yaya Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Kabataş'ta Tramvay Kazası: Yaya Sıkıştı

Olay yerinde kurtarma çalışması yapıldı

Kabataş tramvay durağında, karşıya geçmeye çalışan bir yaya tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Olayın etkisiyle yaya demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kısa sürede kurtardı. Yapılan kurtarma çalışmasının ardından yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi tamamlanan yaralı, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve ulaşımda inceleme çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı
6
Kırgızistan-Türkiye KEK 12: Hedef 5 Milyar Dolar Ticaret Cirosu
7
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor