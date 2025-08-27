DOLAR
Kabil'de Otobüs Kazası: 25 Ölü, 27 Yaralı

Kabil'de devrilen yolcu otobüsünde 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdulmetin Kani, kazanın şoför ihmalinden kaynaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:08
Kabil'de Otobüs Kazasında 25 Kişi Yaşamını Yitirdi

Tolo News ve İçişleri Bakanlığı'ndan ilk bilgiler

Kabil'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Tolo News'in aktardığına göre, Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani kaza ile ilgili açıklama yaptı. Kani, olayın Kabil'de meydana geldiğini bildirdi.

Kani, kazanın otobüsün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu gerçekleştiğini belirterek, can kaybı ve yaralanma sayısını doğruladı. Sözcü, kazanın nedenine ilişkin olarak şoförün ihmali olduğunu ifade etti.

Gelişmelerle ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

