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Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki gündem maddeleri ve başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşmekte olan Kabine Toplantısı’nda, Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik politikaları masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele, gıda fiyatları, yerel seçimlerin güvenliği ve F-16 tedarik süreci gibi kritik konular, toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor

Yayın Tarihi: 04.03.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:09
Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki gündem maddeleri ve başlıkları

Bugünkü Kabine Toplantısının Gündemi: Ekonomi ve Güvenlik Öncelikli Konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanacak olan Kabine, Türkiye’nin ekonomik istikrarını sağlamak için yeni adımları tartışacak. Ayrıca, yaklaşan yerel seçimler, terörle mücadeledeki son gelişmeler ve öğretmen atamaları da ele alınacak önemli konular arasında.

Ekonomik Yol Haritası ve Enflasyonla Mücadele

Kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları ve ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarındaki denetimler masaya yatırılacak.

Ramazan Ayı Öncesi Gıda Fiyatlarına Dikkat

Fahiş fiyat artışlarının ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçmek için alınan ve alınacak tedbirler, özellikle ramazan ayı öncesinde gündemin öncelikli maddelerinden biri olacak.

Yüksek Et Fiyatları ve Seçim Güvenliği

Et fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin güvenliği, toplantıda ele alınacak diğer önemli başlıklar.

F-16 Tedarik Süreci ve Terörle Mücadele

Terörle mücadelede gelinen son nokta ve F-16 savaş uçaklarının tedarik süreci hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen teklifler, kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

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