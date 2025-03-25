Kabine Üyelerinden Erdoğan ve Ailesine Hakaretlere Sert Tepki

Kabine Üyeleri Erdoğan ve Ailesine Yönelik Hakaretlere Tepki Gösterdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla İstanbul Saraçhane’deki gösteri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere karşı durduklarını duyurdular.

Bakan Göktaş'tan Sert Açıklama

Bakan Göktaş, "Saraçhane'de gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla 'barışçıl gösteri' değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan Uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir." diyerek, marjinal grupların saldırılarına dikkat çekti.

Bakan Kurum'dan Lanetleme

Bakan Murat Kurum, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy'dan Yazılı Teyit

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli ailesine ve merhume validesine yönelik yapılan seviye yetersizliği ve hadsiz saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu ahlaksızlık sadece Cumhurbaşkanımıza değil, milletimizin ortak değerlerine, aile kavramına ve vicdanına yöneltilmiş bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.