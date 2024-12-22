Kabine Üyelerinden Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Kabine Üyelerinden Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Murat Kurum'dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kazada hayatını kaybeden pilotlar, doktor ve sağlık personeli için Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın Duyguları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden, "Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer Bakanlardan Mesajlar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kazadan dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.