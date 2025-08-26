Kaçak Değerli Taş Operasyonu: 35 Gözaltı, 445 Milyon 750 Bin Lira Ele Geçirildi

Kaçak Değerli Taş Operasyonu: 35 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada geniş çaplı operasyon düzenledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen değerli taş, pırlanta ve takı ticaretine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda 41 şüpheli hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Operasyon ekipleri, 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı baskın düzenledi. Bu aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak değerli taşların ve takıların piyasa değeri olarak bildirilen tutar ise 445 milyon 750 bin lira olarak açıklandı. Baskınlarda görev alan ekipler tarafından çok sayıda kaçak eşya bulunduğu, bu eşyalara ilişkin tür, miktar ve piyasa değerine dair ayrıntıların yapılacak incelemeler sonrası kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlarda toplam 41 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığı, aramalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişlerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın ve yürütülen operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler, adli ve mali incelemelerin tamamlanmasının ardından yetkili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacak.