Kacır: "Milli Teknoloji Hamlesi, Tam Bağımsız Türkiye Yolculuğudur"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl’ını inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için..." sözleriyle başlayan ifadelerini, Türkiye’nin teknolojideki bağımsızlık hedefine vurgu yaparak sürdürdü.

ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'nde güçlü mesaj

Bakan Kacır, "Sanayiyle Büyüyen Türkiye– ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"nde Türkiye’nin 2053 sanayi vizyonunu değerlendirdi ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne verilen destekler için teşekkür etti. Katılımcılara hitabında, iş insanları ve müteşebbislerle birlikte yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Kacır, destek verenlere yönelik olarak, "Şüphesiz bu yolculukta bizim en sağlam yol arkadaşlarımızdan biri ilk günden itibaren sizler oldunuz. Karşılaştığımız her sınamada her meydan okumada her zorlukta sizlerle iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve hamdolsun büyük başarı hikâyelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçerdik" dedi.

Bakan ayrıca, bugüne kadar yapılanların bundan sonrasının yalnızca bir fragmanı olduğunu belirterek, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl’ını hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi: Hedef tam bağımsızlık

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni tanımlarken şu ifadeleri yineledi: "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır." Bakan, bu hamlenin Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri kendi imkanlarıyla, yetkinlikleriyle geliştirip dünyaya sunma süreci olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, "Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur" sözleriyle noktalayan Kacır, ülkenin sanayi ve teknoloji hedeflerine yönelik kararlılığı bir kez daha dile getirdi.

