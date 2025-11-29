Kacır: "Milli Teknoloji Hamlesi, Tam Bağımsız Türkiye Yolculuğudur"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, ASKON 2053 Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:14
Kacır: "Milli Teknoloji Hamlesi, Tam Bağımsız Türkiye Yolculuğudur"

Kacır: "Milli Teknoloji Hamlesi, Tam Bağımsız Türkiye Yolculuğudur"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl’ını inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için..." sözleriyle başlayan ifadelerini, Türkiye’nin teknolojideki bağımsızlık hedefine vurgu yaparak sürdürdü.

ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'nde güçlü mesaj

Bakan Kacır, "Sanayiyle Büyüyen Türkiye– ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"nde Türkiye’nin 2053 sanayi vizyonunu değerlendirdi ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne verilen destekler için teşekkür etti. Katılımcılara hitabında, iş insanları ve müteşebbislerle birlikte yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Kacır, destek verenlere yönelik olarak, "Şüphesiz bu yolculukta bizim en sağlam yol arkadaşlarımızdan biri ilk günden itibaren sizler oldunuz. Karşılaştığımız her sınamada her meydan okumada her zorlukta sizlerle iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve hamdolsun büyük başarı hikâyelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçerdik" dedi.

Bakan ayrıca, bugüne kadar yapılanların bundan sonrasının yalnızca bir fragmanı olduğunu belirterek, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl’ını hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi: Hedef tam bağımsızlık

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni tanımlarken şu ifadeleri yineledi: "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır." Bakan, bu hamlenin Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri kendi imkanlarıyla, yetkinlikleriyle geliştirip dünyaya sunma süreci olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, "Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur" sözleriyle noktalayan Kacır, ülkenin sanayi ve teknoloji hedeflerine yönelik kararlılığı bir kez daha dile getirdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "DAHA YENİ BAŞLIYORUZ. TÜRKİYE YÜZYIL'INI İNŞALLAH...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "DAHA YENİ BAŞLIYORUZ. TÜRKİYE YÜZYIL'INI İNŞALLAH HEP BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE İNŞA ETMEK İÇİN ŞİMDİ YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ. MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ, TÜRKİYE'NİN KRİTİK TEKNOLOJİLERDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLCULUĞUNUN ADIDIR. MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ, EN KISA TARİFİYLE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLCULUĞUDUR" DEDİ.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "DAHA YENİ BAŞLIYORUZ. TÜRKİYE YÜZYIL'INI İNŞALLAH...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama
2
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi
5
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6
Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı
7
Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı