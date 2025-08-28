DOLAR
Kacır: TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gençlere Her Türlü İmkan

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk gençlerine araştırma, geliştirme ve proje üretme konusunda her türlü imkânın sunulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları

FİRDEVS BULUT KARTAL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlere verilen desteği anlattı.

"Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki hangi alanda bir hayalleri, araştırma, geliştirme, proje üretme konusunda istekleri varsa o alanda Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var."

Kacır, gençlerin projelerini hayata geçirmek için gerekli imkânların sağlandığını ve Türkiye'nin bu alandaki destek altyapısının güçlendiğini belirtti.

Haber Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.

