Kacır: TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gençlere Her Türlü İmkan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları

FİRDEVS BULUT KARTAL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlere verilen desteği anlattı.

"Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki hangi alanda bir hayalleri, araştırma, geliştirme, proje üretme konusunda istekleri varsa o alanda Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var."

Kacır, gençlerin projelerini hayata geçirmek için gerekli imkânların sağlandığını ve Türkiye'nin bu alandaki destek altyapısının güçlendiğini belirtti.

