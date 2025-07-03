Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı: Yaralı Yolcu Kurtarıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen sivil uçağın enkazına saat 06.24'te ulaşıldığını açıkladı. Bu olay, Eskişehir Sivrihisar'dan Rize-Artvin Havalimanı'na yolculuk eden bir uçağın düşmesiyle yaşandı.

Vali Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinde yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ilerlediğini vurguladı. "Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar," ifadelerini kullandı.

Baydaş, ekibin gece saat 03.00 sularında arazide olduğunu ve yoğun yağış ve kar yağışı nedeniyle çetin koşullarda mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, uçaktaki bir kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise maalesef yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

"Sisli hava nedeniyle helikopterin inişi pek mümkün görünmüyor. Ekibimiz, yaralı yolcu ile diğer ekipleri ulaşılabilir bir noktaya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor," diyen Baydaş, ekiplere teşekkür ederek, olayla ilgili gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya, yaralı olarak bulundu ve askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne sevk edildi. Kaya'nın tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Vali Baydaş, enkaza ulaşılan süreye ilişkin yaptığı açıklamada, "İhbarın verildiği saati baz alırsak, enkaza ulaşmamız yaklaşık 12 saat sürdü," dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (arkada), Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde düşen uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını bildirdi. Vali Baydaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör (önde), olay yerindeki personelden bilgi aldı.