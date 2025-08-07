Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'de emeklilik konusu, çalışma hayatının ve sosyal güvenlik sisteminin en önde gelen gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Yıllarca bekleyen ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kıl payı yararlanamayan, sigorta başlangıç tarihleri 2000 ile 2008 arasında olan milyonlarca vatandaş için umut yeşeren bir gelişme yaşandı. Kademeli emeklilik sisteminin devreye alınacağına dair güçlü işaretler ortaya çıkmaya başladı.

Yeni Erken Emeklilik Reformu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni bir erken emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Peki, bu düzenleme kimleri kapsıyor? Şartlar neler olacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte kademeli emeklilik düzenlemesinin merak edilen tüm detayları...

Kademeli Emeklilik Formülü

EYT yasasının 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması dolayısıyla, bir günle veya bir ayla emeklilik hakkını kaçıran milyonlarca çalışan büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Özellikle 2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanların mevcut emeklilik şartları uzak bir hedef olarak değerlendiriliyordu. Kamuoyunda ve sosyal medyada dile getirilen mağduriyetlerin giderilmesi için gereken adımların atılmak üzere olduğu iddiaları gündemi sarsıyor.

Kademeli Emeklilikten Kimler Faydalanacak?

Yeni emeklilik reformu, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan sonra olup 2008 yılı sonuna kadar olan tüm SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) sigortalılarını hedefliyor. Bu tarih aralığında ilk kez iş hayatına atılan pek çok kişi, düzenlemenin yasalaşması halinde erken emeklilik imkanına sahip olabilecek.

Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Şartları

Sızan bilgilere göre, tek tip bir şart yerine, çalışanın sisteme girdiği yıla göre adil bir geçiş süreci planlanıyor. İşte o şartlar:

Cinsiyete Göre Yaş Esnemesi:

Kadınlar için mevcut 58 yaş şartının sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak 43 ile 48 yaş aralığına çekilmesi bekleniyor.

Erkekler için mevcut 60 yaş şartının yine sigorta başlangıç yılına bağlı olarak 45 ile 50 yaş aralığında belirlenmesi öngörülüyor.

Kadınlar için mevcut 58 yaş şartının sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak 43 ile 48 yaş aralığına çekilmesi bekleniyor. Erkekler için mevcut 60 yaş şartının yine sigorta başlangıç yılına bağlı olarak 45 ile 50 yaş aralığında belirlenmesi öngörülüyor. Prim Günü Şartı:

Emeklilik için gereken prim gün sayısının başlangıç yılına endeksli olarak 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği belirtiliyor. 2000 yılına ne kadar yakın bir tarihte işe başlandıysa, talep edilecek prim gününün de o kadar düşük olması planlanıyor.

Kademeli Emeklilik Ne Zaman Çıkacak?

Ancak kulislerde konuşulan ve iktidara yakın kaynakların işaret ettiği takvime göre, düzenlemenin teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2025 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.