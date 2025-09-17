Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından hazırlanan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül tarihlerinde Yoğurtçu Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Program

Festival programı kapsamında çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, sergiler, imza günleri, söyleşiler, çizgi roman mezatı, film gösterimleri ve canlı çizim performansları katılımcılara sunulacak.

Katılımcılar ve Stantlar

Çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlanacağı festivalde yayınevleri, çizerler, yazarlar, sanat eleştirmenleri, dergiler, fanzinler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler stant açarak okurlarla buluşacak. İmza günlerinde çizerler doğrudan okurlarıyla bir araya gelecek.

Sahne Etkinlikleri

Ana sahnede canlı çizim gösterileri, çizgi film ve anime gösterimleri, söyleşiler, pandomim performansları ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Sergiler ve Anma

Festivalde, Karikatürcüler Derneği katkılarıyla nisan ayında hayatını kaybeden çizer Musa Gümüş adına özel bir sergi düzenlenecek. Ayrıca Çizgi Roman Okurları Derneği arşivinden derlenen 'Çizgiyle Konuşanlar' ve 'Fantazya' sergileri ile Bilimkurgu Sanatları Derneği tarafından hazırlanan 'Fun-tastic' sergisi izleyiciyle buluşacak.

Film Gösterimleri

Film programında üniversitelerin animasyon bölümlerinden kısa filmler yer alacak; ayrıca James Cameron'un 'Terminatör' serisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çizgiler

Uluslararası Çizgiler sergisinde uluslararası sanatçıların katılımı hedefleniyor. Sergide yer alacak isimler arasında grafik tasarımcı ve illüstratör Andrea Pecchia, 'Gölge Oyunu' ve 'Türk Atası' gibi konuları çizgi roman formunda ele alan sanatçı Loulou Dedola, aynı kitabın illüstrasyonlarını üstlenen çizer Lelio Bonaccorso, dijital sanatçı Javad Takjoo ve çizgi romanın yanı sıra heykel ve illüstrasyon çalışmaları yapan Mario Milano bulunuyor.

Söyleşi

Bedri Baykam yönetiminde, 'Türk Atası' kitabının yazarı Loulou Dedola ile 20 Eylül'de özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.