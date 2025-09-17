Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda

Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda; atölyeler, sergiler, imza günleri, film gösterimleri ve uluslararası konuklar yer alacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:09
Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda

Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından hazırlanan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kadıköy Çizgi Festivali 19-21 Eylül tarihlerinde Yoğurtçu Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Program

Festival programı kapsamında çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, sergiler, imza günleri, söyleşiler, çizgi roman mezatı, film gösterimleri ve canlı çizim performansları katılımcılara sunulacak.

Katılımcılar ve Stantlar

Çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlanacağı festivalde yayınevleri, çizerler, yazarlar, sanat eleştirmenleri, dergiler, fanzinler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler stant açarak okurlarla buluşacak. İmza günlerinde çizerler doğrudan okurlarıyla bir araya gelecek.

Sahne Etkinlikleri

Ana sahnede canlı çizim gösterileri, çizgi film ve anime gösterimleri, söyleşiler, pandomim performansları ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Sergiler ve Anma

Festivalde, Karikatürcüler Derneği katkılarıyla nisan ayında hayatını kaybeden çizer Musa Gümüş adına özel bir sergi düzenlenecek. Ayrıca Çizgi Roman Okurları Derneği arşivinden derlenen 'Çizgiyle Konuşanlar' ve 'Fantazya' sergileri ile Bilimkurgu Sanatları Derneği tarafından hazırlanan 'Fun-tastic' sergisi izleyiciyle buluşacak.

Film Gösterimleri

Film programında üniversitelerin animasyon bölümlerinden kısa filmler yer alacak; ayrıca James Cameron'un 'Terminatör' serisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çizgiler

Uluslararası Çizgiler sergisinde uluslararası sanatçıların katılımı hedefleniyor. Sergide yer alacak isimler arasında grafik tasarımcı ve illüstratör Andrea Pecchia, 'Gölge Oyunu' ve 'Türk Atası' gibi konuları çizgi roman formunda ele alan sanatçı Loulou Dedola, aynı kitabın illüstrasyonlarını üstlenen çizer Lelio Bonaccorso, dijital sanatçı Javad Takjoo ve çizgi romanın yanı sıra heykel ve illüstrasyon çalışmaları yapan Mario Milano bulunuyor.

Söyleşi

Bedri Baykam yönetiminde, 'Türk Atası' kitabının yazarı Loulou Dedola ile 20 Eylül'de özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa