Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu: Özgür Özel'den Güçlü Mesajlar

Kadıköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Bazı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen emekçiler, etkinlik için çeşitli noktalarda toplandı.

Söğütlüçeşme ve Bahariye Caddeleri ile Siyami Ersek Hastanesi önünde toplanan sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, ellerinde bayraklar ve pankartlarla etkinlik alanına yürüdü. Katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bölgedeki polis ekipleri, olası durumlara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı ve bazı sokak girişlerini bariyerle kapattı.

Özgür Özel ve Protokolden Mesajlar

Etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu platforma çıkarak katılımcılara selamladı. Protokol üyelerinin konuşma yapmadan platformdan inmelerinin ardından, mitingde öğrenci, kadın ve emekli temsilcileri söz aldı.

Kaçınılmaz soğuk hava ve yağış nedeniyle birçok katılımcı etkinlik alanını erken terk etti. Programın sonunda kısa bir konser gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına açıklamada bulunarak, günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Özel, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir ülkede emek özgürse, o ülke özgürdür" dedi. Ayrıca, Türkiye'de örgütlenmenin önündeki engellere dikkat çekti:

"Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim'in özgürlük, dayanışma, emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz."

Taksim Meydanı'nda özgürleşme çağrısı yapan Özel, emeğin önündeki engellerin kaldırılması için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sendikasız işçilere sendikalarda örgütlenmeleri çağrısında bulundu:

"Örgütlü işçi güçlüdür. Örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez. Bu yamyamlar, örgütsüz işçileri teker teker sömürüyorlar."

Kanal İstanbul Tartışmaları

Bir gazetecinin Kanal İstanbul hakkında sorduğu soruya da yanıt veren Özel, seçim zamanı yapılan açıklamalara dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun önceki ve sonraki açıklamalarındaki tutarsızlığa değindi.

"Hodri meydan. Koyun İstanbul'a sandığı, Kanal İstanbul'u oylayalım" diyen Özel, cesaret varsa referandum düzenlenmesini talep etti. "Bakalım bu referandumdan kim çıkacak?" diyerek, mevcut durumun dikkate alınmasını istedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı.