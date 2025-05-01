DOLAR
38,43 0,19%
EURO
43,48 0,54%
ALTIN
3.985,59 1,99%
BITCOIN
3.709.822,35 -1,95%

Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu: Özgür Özel'den Güçlü Mesajlar

Kadıköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi hakları ve Taksim vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:49
Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu: Özgür Özel'den Güçlü Mesajlar

Kadıköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Bazı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelen emekçiler, etkinlik için çeşitli noktalarda toplandı.

Söğütlüçeşme ve Bahariye Caddeleri ile Siyami Ersek Hastanesi önünde toplanan sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, ellerinde bayraklar ve pankartlarla etkinlik alanına yürüdü. Katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bölgedeki polis ekipleri, olası durumlara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı ve bazı sokak girişlerini bariyerle kapattı.

Özgür Özel ve Protokolden Mesajlar

Etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu platforma çıkarak katılımcılara selamladı. Protokol üyelerinin konuşma yapmadan platformdan inmelerinin ardından, mitingde öğrenci, kadın ve emekli temsilcileri söz aldı.

Kaçınılmaz soğuk hava ve yağış nedeniyle birçok katılımcı etkinlik alanını erken terk etti. Programın sonunda kısa bir konser gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına açıklamada bulunarak, günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Özel, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir ülkede emek özgürse, o ülke özgürdür" dedi. Ayrıca, Türkiye'de örgütlenmenin önündeki engellere dikkat çekti:

"Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim'in özgürlük, dayanışma, emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz."

Taksim Meydanı'nda özgürleşme çağrısı yapan Özel, emeğin önündeki engellerin kaldırılması için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sendikasız işçilere sendikalarda örgütlenmeleri çağrısında bulundu:

"Örgütlü işçi güçlüdür. Örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez. Bu yamyamlar, örgütsüz işçileri teker teker sömürüyorlar."

Kanal İstanbul Tartışmaları

Bir gazetecinin Kanal İstanbul hakkında sorduğu soruya da yanıt veren Özel, seçim zamanı yapılan açıklamalara dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun önceki ve sonraki açıklamalarındaki tutarsızlığa değindi.

"Hodri meydan. Koyun İstanbul'a sandığı, Kanal İstanbul'u oylayalım" diyen Özel, cesaret varsa referandum düzenlenmesini talep etti. "Bakalım bu referandumdan kim çıkacak?" diyerek, mevcut durumun dikkate alınmasını istedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutladı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi
3
Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü
4
Trabzon ve Çevre İllerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
6
TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar
7
Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu