Kadıköy'de 12 Mahalleye 11–15 Saat Su Kesintisi: İSKİ Duyurdu

Kadıköy'de 12 Mahalleye 11–15 Saat Su Kesintisi

İSKİ bakım-onarım çalışması duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Çalışmalar, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Ayrıca Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'nin açıklamasında, kesintiye dair bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.