DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,19 -0,06%
ALTIN
4.596,34 -0,74%
BITCOIN
4.483.807,04 0,06%

Kadıköy'de 12 Mahalleye 11–15 Saat Su Kesintisi: İSKİ Duyurdu

İSKİ'nin bakım çalışmaları nedeniyle Kadıköy'de 12 mahallede 11–15 saat arasında su kesintisi uygulanacak; etkilenen mahalleler ve saatler açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:31
Kadıköy'de 12 Mahalleye 11–15 Saat Su Kesintisi: İSKİ Duyurdu

Kadıköy'de 12 Mahalleye 11–15 Saat Su Kesintisi

İSKİ bakım-onarım çalışması duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Çalışmalar, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Ayrıca Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'nin açıklamasında, kesintiye dair bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı
2
Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı
3
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
4
Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz — İDTHMK Konseri 4 Eylül'de AKM'de
5
Promosyon Rekoru: QNB Finansbank 111 bin 500 TL Ödeyecek
6
Siverek'te Evinde Silahlı Saldırı: Mehmet Buğdaycı Öldü

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark