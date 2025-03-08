Kadıköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Kadıköy'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Büyük Kadın Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:40
Kadıköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Kadıköy'de Büyük Kadın Buluşması Gerçekleşti

Kadıköy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Büyük Kadın Buluşması" adı altında düzenlenen etkinlik, Rıhtım Caddesi ile Boğa Heykeli'nin çevresinde yapıldı.

Kadınlar Yürüyüşte Dayanışma Gösterdi

Etkinliğe katılan çok sayıda kadın, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İskele Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında "Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" sloganları atıldı. Güvenlik önlemleri ise, polis ekipleri tarafından etkinlik alanında alındı.

Basın Açıklaması ve Halay

İskele Meydanı'na ulaşan katılımcılar, burada bir basın açıklaması yaptı ve ardından halay çektikler. Etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında kadınların meydanlarda olduğuna dikkat çekti.

Hatimoğulları'ndan Güçlü Mesajlar

Hatimoğulları, 8 Mart'ın, bütün kadınların yaşamış olduğu şiddete karşı verilen ortak mücadelenin sembolü olduğunu dile getirdi. "Bütün kadınlarla dilimiz, rengimiz ne olursa olsun, hangi milliyetten, hangi inançtan olursak olalım, hepsinin ortak bir sorunu var ki; erkek egemen sistemin şiddetine maruz kalıyoruz. Bütün kadınlar olarak erkek şiddeti son bulsun mesajımızı veriyoruz," ifadelerini kullandı.

Gözaltılar Gerçekleşti

Öte yandan, yürüyüş sırasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilen bazı katılımcıların gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

Kadıköy'de, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Büyük Kadın Buluşması" etkinliği düzenlendi....

Kadıköy'de, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Büyük Kadın Buluşması" etkinliği düzenlendi. Rıhtım Caddesi ile Boğa Heykeli'nin çevresinde toplanan, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İskele Meydanı'na yürüdü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da (ortada) etkinliğe katıldı.

Kadıköy'de, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Büyük Kadın Buluşması" etkinliği düzenlendi....

Kadıköy'de, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Büyük Kadın Buluşması" etkinliği düzenlendi. Rıhtım Caddesi ile Boğa Heykeli'nin çevresinde toplanan, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İskele Meydanı'na yürüdü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da (ortada) etkinliğe katıldı.

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