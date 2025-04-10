Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Mattia Minguzzi'nin Kabri Tahrip Edildi

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Mezara Zarar Verildi

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, Bakırköy'deki Osmaniye Mezarlığı'nda tahrip edildi. Mezarın etrafında bulunan çitlerin kırıldığı ve kabirdeki çiçeklerin kopartıldığı bildiriliyor.

Olay, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, mezarlıkta çevre incelemesi başlattı.

Davanın İlk Duruşması Bugün Gerçekleşecek

Mattia Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara gitmişti. Bu sırada B.B. ve U.B. ile aralarında bir tartışma meydana gelmişti. Minguzzi, pazar yerinden ayrılmak istediği esnada B.B. tarafından bıçakla yaralandı ve U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maalesef, Mattia Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak tutuklanan 2 sanığın, 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava hakkında ilk duruşma ise bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.