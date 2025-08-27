DOLAR
Kadıköy'de Demirli "Zeynebim İstanbul" Gemisinde Yangın Söndürüldü

Haydarpaşa'da İSTAÇ'a ait 'Zeynebim İstanbul' gemisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; bir çalışan hafif yaralandı, soğutma ve önlem çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 08:34
Kadıköy'de Demirli "Zeynebim İstanbul" Gemisinde Yangın Söndürüldü

Kadıköy'de Demirli "Zeynebim İstanbul" Gemisinde Yangın Söndürüldü

Haydarpaşa'daki İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait Gemi Atıkları Toplama ve İşleme Şefliği'nde demirli "Zeynebim İstanbul" adlı gemide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay anı ve ilk müdahale

Dumanı fark eden gemi çalışanları, kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçerek durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan bir gemi çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürmekte olan çalışmalar

Gemide soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, gemideki yan yatma riski nedeniyle önlemler alarak müdahaleye devam ediyor.

Kadıköy'de kıyıda demirli gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de kıyıda demirli gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de kıyıda demirli gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

